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День курка
Рецензия: IDDQD
«День курка» — из тех фильмов про Джека Слэйтера, которые смотрел Дэнни в «Последнем киногерое». Фрэнк Грилло в роли бесстрашного и невозмутимого, но уставшего от всего и брошенного женой мужика застревает в одном безумном дне, когда за ним приходят киллеры, а ещё нужно спасти любимую женщину, убить главного злодея и остановить апокалипсис. С него классический набор: звериная харизма, ироничные комментарии, красивая кожаная куртка и совершенная причёска. Прожив больше ста дней среди взрывов, выстрелов и собственных отрубленных голов, он никогда не смотрит на эти взрывы и встречает смерть, улыбаясь. Жанр возводится в стёбный абсолют, потому что концепт «Дня сурка» заставляет показывать много раз, пока не станет смешно с чего угодно, и в целом Карнахан делает весёлое, необязательное и дурацкое кино, похожее на «Команду «А».
Единственное, что его сдерживает — это бюджет. Сильно ограниченное число локаций хитро распределили по разным сюжетным событиям, заодно прикрываясь тем, что герой просто пробует варианты. Тем не менее, все экспозиции очень долгие, искусственно затянутые байками, а Наоми Уоттс (жена героя) и Мел Гибсон (весьма неоригинальный и прозрачный, но главный злодей) на самом деле не покидают пределы полутора неживых локаций. Излишняя скромность рано или поздно, но обязательно бросается в глаза, несмотря на всю уверенность режиссуры и насыщенность монтажа. Удивительно, что при этом кино до самого конца много раз повышает ставки в сюжете, и случись в конце любой самый масштабный, самый пошлый фантастический поворот, он совершенно точно органично вписался бы. Что-то такое там и случается даже, но что именно — Карнахан оставляет догадываться.
В то же время шутки «сделаем по олдскулу» и сам образ главного героя, игровые титры времён «Пэкмана» и снобский диалог про «раньше игры были лучше», эти прыжки из окна на фоне взрыва, эта куртка, эта встреча апокалипсиса на лавочке в парке — это всё из кино даже не эпохи Джейсона Стэйтама, а древнее, и нужно было в этих образах и тропах вырасти, чтобы сейчас смеяться вместе с фильмом, а не над ним. Возможно, когда в конце Наоми Уоттс в удивлении охает — это реакция не только на то, что главный герой стал супер стар, но и на то, что все мы, кому это понравилось, стали тоже. Но не супер, а просто.
Название фильма: День курка
Оригинальное название: Boss Level
Прокат в России фильма "День курка": 11 марта 2021 года
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» Голливуд » Фантастика
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О фильме "День курка":
Фрэнк Грилло, Мел Гибсон, Наоми Уоттс в фантастическом боевике Джо Карнахана.
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