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День курка

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: IDDQD

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 9 марта 2021
Рецензия

«День курка» — из тех фильмов про Джека Слэйтера, которые смотрел Дэнни в «Последнем киногерое». Фрэнк Грилло в роли бесстрашного и невозмутимого, но уставшего от всего и брошенного женой мужика застревает в одном безумном дне, когда за ним приходят киллеры, а ещё нужно спасти любимую женщину, убить главного злодея и остановить апокалипсис. С него классический набор: звериная харизма, ироничные комментарии, красивая кожаная куртка и совершенная причёска. Прожив больше ста дней среди взрывов, выстрелов и собственных отрубленных голов, он никогда не смотрит на эти взрывы и встречает смерть, улыбаясь. Жанр возводится в стёбный абсолют, потому что концепт «Дня сурка» заставляет показывать много раз, пока не станет смешно с чего угодно, и в целом Карнахан делает весёлое, необязательное и дурацкое кино, похожее на «Команду «А».

Единственное, что его сдерживает — это бюджет. Сильно ограниченное число локаций хитро распределили по разным сюжетным событиям, заодно прикрываясь тем, что герой просто пробует варианты. Тем не менее, все экспозиции очень долгие, искусственно затянутые байками, а Наоми Уоттс (жена героя) и Мел Гибсон (весьма неоригинальный и прозрачный, но главный злодей) на самом деле не покидают пределы полутора неживых локаций. Излишняя скромность рано или поздно, но обязательно бросается в глаза, несмотря на всю уверенность режиссуры и насыщенность монтажа. Удивительно, что при этом кино до самого конца много раз повышает ставки в сюжете, и случись в конце любой самый масштабный, самый пошлый фантастический поворот, он совершенно точно органично вписался бы. Что-то такое там и случается даже, но что именно — Карнахан оставляет догадываться.

В то же время шутки «сделаем по олдскулу» и сам образ главного героя, игровые титры времён «Пэкмана» и снобский диалог про «раньше игры были лучше», эти прыжки из окна на фоне взрыва, эта куртка, эта встреча апокалипсиса на лавочке в парке — это всё из кино даже не эпохи Джейсона Стэйтама, а древнее, и нужно было в этих образах и тропах вырасти, чтобы сейчас смеяться вместе с фильмом, а не над ним. Возможно, когда в конце Наоми Уоттс в удивлении охает — это реакция не только на то, что главный герой стал супер стар, но и на то, что все мы, кому это понравилось, стали тоже. Но не супер, а просто.

День курка


 
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Название фильма: День курка
Оригинальное название: Boss Level
Прокат в России фильма "День курка": 11 марта 2021 года
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» Голливуд » Фантастика
        ... » Экшн
О фильме "День курка":
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День курка:

День курка
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 9
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Часовой: Прибрежный паруль
На фильм банально не хватило ни сценарного, ни режиссёрского ресурса. Он просто в какой-то момент заканчивается и начинается голый синопсис

ВандаВижн: Бесконечное мыло
Лучшее, что получается у «Марвел» — это обещать. Целая вселенная тизеров. Бесконечное обещание того, что впереди будет ещё круче

Райя и последний дракон: Много воды
Рано или поздно свет клином сойдётся на последнем куске драконьего камня, и настанет пора спасать мир

День курка: IDDQD
Не только главный герой стал супер стар, но и все мы, кому это понравилось, стали тоже. Но не супер, а просто

Земля: Охота на оленя
Выживание в Вайоминге выглядит у Робин Райт таким завуалированным способом сведения счётов с жизнью
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Нет, и ещё раз нет. Я уже сто раз говорил, детские мультики должны быть простые, но не должны быть тупые... далее

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