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Босс-молокосос 2
о фильме: рецензия | кадры: 2 | трейлеры: 8 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Папа и доча
Том Макграт в своё время переключился с «Мадагаскара» на «Босс-молокосос» и это был не очень понятный концепт. Криповые младенцы и старший братец плюс натянутая пародия на корпоративную культуру по большому счёту остались не понятыми аудиторией. Однако успех у детской аудитории одноимённого сериала, который выпускается до сих пор, видимо, сподвиг авторов совершить ещё одну попытку. Так появился на свет «Босс-молокосос 2», ещё более криповый (заезжий дядя-бизнесмен, с порога всучивающий старшей деточке пачку банкнот), ещё более непонятноочемный, да ещё и странно нарисованный, поскольку навязчивые псевдодвумерные вставки в наше время не играют от слова совсем.
Плюс у фильма ну очень, очень длинное вступление, по сути, оно занимает половину хронометража, и нужно всему этому балагану исключительно в качестве бесконечной объяснялки, что мы тут вообще делаем и зачем. Оказывается, угрозой детству теперь считаеются не классические котики-щеночки, а... недемократическая школа, которая заставляет школьников фрустрировать, отдаляться от родителей и вообще слишком увлечённо заниматься преждевременной конкуренцией. Взрослым бы об этом тоже поменьше думать, но это уже сайд-мораль, которая пусть и проговаривается (Тим у нас домохозяин, в пику корпоративному воротиле Теда), но в целом остаётся как-то на заднем плане.
Зато на переднем остаётся не школа эта странная (хотя пародия на современное американское образование с их вечной гонкой за рейтингами сама по себе забавна), а изначально выглядевшая второстепенной линия взаимоотношений не выросшего папы и выросшей дочи, которая, по местной традиции, быстро перерастает в своеобразную школьную (и да, по местной традиции довольно криповую дружбу), покуда младший братец разбирается с подозрительным директором школы.
И вот эта линия внезапно оказывается и вполне логичной, и хорошо прописанной, и вовсе не криповой. Даже песенка эта для ёлки (с очередной двумерной вставкой) очень удачно вставлена в сюжет и даже неплохо у нас озвучена (по сценарию слуха у девочки нет от слова совсем, примерно так это и исполняется). Плюс вообще все эти школьные разборки про соцсоревнование заучек с набором рандомных знаний общего характера совершенно понятны и логичны. Даже собственно драма с непоявлением папы на концерте, уж насколько банально-стандартная, проработана и исполнена драматургически так, чтобы никому не было потом неловко. Так мультфильм, который долго и успешно начинал за упокой, завершился за здравие: и семейные ценности в порядке, и криповость вступления смешно закруглили, и даже лошадка в итоге норм.
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Название фильма: Босс-молокосос 2
Оригинальное название: Boss Baby: Family Business
Прокат в России фильма "Босс-молокосос 2": 14 августа 2021 года
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О фильме "Босс-молокосос 2":
Продолжение истории противостояния двух братьев в мире, где существует младенцовая корпорация.
Роли озвучили: Алек Болдуин, Джимми Киммел, Лиза Кудроу, Джефф Голдблюм, Джеймс Марсден.
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