|
Кроваво-красное небо
Рецензия: Девушка с укусом вампира
«Нетфликс» почувствовал вкус к трэшу. То зомби, а то вампиры. И каждый раз получается как-то неловко. Вот и у «Кроваво-красного неба» есть всё, чтобы снять приличный жанр — завязка в стиле «Змеиного полёта», экспозиция с русской вампиршей, интернациональная команда хитровыдуманных террористов, торгующих на бирже, самостоятельный пацан, неплохой учёный-кипячёный, в общем, если хотите, такой вампирский «Ночной рейс», что могло пойти не так?
Для начала, это кино на бесконечные два часа, и да, у авторов есть заготовочки на полный метр — поскакушки в багажном отделении, приколюхи с чтением на арабском, очень недурно смонтированное вступление, псих ненормальный в составе агит-бригады захватчиков, постоянные качели между вампиршей и не совсем вампиршей, в конце концов, можно и зажечь прямо на борту, правда? Неправда.
Потому что по мере развития этого сюжета кино только становится хуже, а начиная со второй половины окончательно разваливается, внезапно превращаясь в очень дурнопоставленный зомботрэш. Да, тут вампиры плодятся, как зомби, ведут себя, как зомби, неубиваемы, как зомби, и тупы, как зомби. Впрочем, тупы тут все, кроме может быть пацана, этот до конца красавчик. Если бы хронометраж сделали час-двадцать, а половину местного интертейнмента выкинули на помойку при монтаже, это кино ещё бы имело шанс, но в таком виде, в каком оно было всё-таки выпущено, получилась какая-то каша с тучей мини-детективов про собачку, машинку, пистолет, дверь в кабину и что там ещё. И всё это к концу просто бесит. Потому что Доминик Пёрселл и очередной побег из тюрьмы, только с самолёта? Эту музыку никто не заказывал!
Название фильма: Кроваво-красное небо
Оригинальное название: Blood Red Sky
Прокат в России фильма "Кроваво-красное небо": 23 июля 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
... » Криминальные
... » Триллеры
... » Ужасы и мистика
О фильме "Кроваво-красное небо":
Доминик Пёрселл в хоррор-боевике о самолёте, захваченном террористами, но что-то пошло не так, поскольку одна из пассажирок оказалась вампиром.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Кроваво-красное небо:
Кроваво-красное небо: Девушка с укусом вампира
Свинья: Верный себе Кейдж
Время: Это старость
Локи: Приключение на 40 минут + подкаст
Чёрная вдова: Сёстры по абьюзу + подкаст
26 июля, понедельник
Заокеанский укиенд в кои-то веки получил сразу два новичка, претендующих на лидерство, однако уже пятница показала...
25 июля, воскресенье
Отечественный прокат, как и заокеанский, на неделе должен был пройти в рамках противостояния нового «Броска кобры» и триллера М...
24 июля, суббота
23 июля, пятница
22 июля, четверг
|
|
|
|
|
«Время», рецензия «Локи», рецензия + подкаст «Чёрная вдова», рецензия + подкаст «Лука», отзыв «Форсаж 9», рецензия «Ледяной драйв», отзыв «Кроваво-красное небо», отзыв «Мальчик с оленьими рогами», отзыв «Свинья», отзыв «Круэлла», подкаст «Без резких движений», отзыв «Война будущего», отзыв «Телохранитель жены киллера», отзыв