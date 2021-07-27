Рецензия: Девушка с укусом вампира

Роман КОРНЕЕВ , 27 июля 2021

«Нетфликс» почувствовал вкус к трэшу. То зомби, а то вампиры. И каждый раз получается как-то неловко. Вот и у «Кроваво-красного неба» есть всё, чтобы снять приличный жанр — завязка в стиле «Змеиного полёта», экспозиция с русской вампиршей, интернациональная команда хитровыдуманных террористов, торгующих на бирже, самостоятельный пацан, неплохой учёный-кипячёный, в общем, если хотите, такой вампирский «Ночной рейс», что могло пойти не так?

Для начала, это кино на бесконечные два часа, и да, у авторов есть заготовочки на полный метр — поскакушки в багажном отделении, приколюхи с чтением на арабском, очень недурно смонтированное вступление, псих ненормальный в составе агит-бригады захватчиков, постоянные качели между вампиршей и не совсем вампиршей, в конце концов, можно и зажечь прямо на борту, правда? Неправда.

Потому что по мере развития этого сюжета кино только становится хуже, а начиная со второй половины окончательно разваливается, внезапно превращаясь в очень дурнопоставленный зомботрэш. Да, тут вампиры плодятся, как зомби, ведут себя, как зомби, неубиваемы, как зомби, и тупы, как зомби. Впрочем, тупы тут все, кроме может быть пацана, этот до конца красавчик. Если бы хронометраж сделали час-двадцать, а половину местного интертейнмента выкинули на помойку при монтаже, это кино ещё бы имело шанс, но в таком виде, в каком оно было всё-таки выпущено, получилась какая-то каша с тучей мини-детективов про собачку, машинку, пистолет, дверь в кабину и что там ещё. И всё это к концу просто бесит. Потому что Доминик Пёрселл и очередной побег из тюрьмы, только с самолёта? Эту музыку никто не заказывал!