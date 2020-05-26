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Кровавые машины

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Рецензия: Вызывая Косматоса

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 26 мая 2020
Рецензия

«Кровавые машины» впервые вышли собирать деньги в 2016 году — спустя 10 месяцев после того, как его создатели поставили всех на уши клипом Turbo Killer — грайндхаус-космооперой, где образы из готического металла встречали образы 80-х, и герои катались на красивых ретро-машинах по летающему в космосе гигантскому кресту. Никто не понимал, что там происходило, но клип впечатлял и вдохновлял. Желание получить из этого концепта настоящее кино витало в воздухе, ещё все помнили про «Кунг Фьюри», и поэтому краудфандинг быстро оказался успешным, а небольшая короткометражка выросла почти до полнометражного фильма, и а ещё через два года был второй успешный сбор денег на дополнительный постпродакш и длинную фестивальную кампанию.

И вот только на днях публичную премьеру сделали на стриминговом Shudder (доступным только для американцев, но фильм уже везде, разумеется). Для него материал перемонтировали в мини-сериал из трёх эпизодов, где каждый раз из двадцати минут пять занимают титры, но эпизодично фильм не воспринимается совсем. Первая серия — одно обстоятельное вступление, на середине второй несколько минут идут красивые титры из цельного оригинала, а почти всё интересное и важное, ради чего короткометражка и задумывалась — в третьем эпизоде. Но как будто других вариантов не было, и наверняка потом выйдет нормальная версия, и мы забудем про это недоразумение.

Сами «Машины», впрочем, мало похожи на кино, как и «Кунг Фьюри», чей режиссёр неожиданно оказался одним из исполнительных продюсеров. Скорее, игра в него. Технически потрясающее, но постановочно сделано на уровне короткометражек-концептов, которыми в своё время удивляли триде-аниматоры, делавшие голливудские спецэффекты на домашних компьютерах, пока это не стало привычным. Типажные актёры неестественно произносят текст, где каждое слово будто цитирует сотни картин, а многозначительную шутку Let’s do this old school произносят зачем-то дважды. К тому, насколько «Кровавые машины» сюжетно небогаты, подготовиться нельзя, даже зная про это. Сложно поверить, что за сорок пять минут показали едва ли больше событий, чем в пятиминутном «Турбо-киллере». И едва ли больше объяснили законы вселенной, хотя, безусловно, теперь сам «Турбо-киллер» выглядит чуть понятнее.

Перфекциознизм в картине и клиповая образность победили всё остальное, несколько раз вдруг напомнив даже не «Космическую одиссею» Кубрика, хотя её тоже, но в первую очередь «Мэнди» Косматоса, которая случайным образом отчасти похожа что образами, что даже сюжетно. Впрочем, Косматос сам поклонник «Одессеи», так что тут все повязаны.

Но даже такой, даже набрав сначала много спорных моментов, в какой-то момент «Машины» оказываются настолько визуально и образно мощными, смелыми и неординарными, что им всё прощается. Где ещё души космических кораблей показывают через красивых голых женщин, невозмутимо летающих в гиперпространстве, и всё для того, чтобы сюрреалистичная космоопера оказалась не просто визуальной порнографией, но ещё историей про женоненавистников-имбецилов, которые не уважали женщин, и получили за это. В целом, это именно признание в любви к женщинам. Послание, что они богини, и их нужно любить. Ну, с этим не поспоришь.

Кровавые машины


 
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Название сериала: Кровавые машины
Оригинальное название: Blood Machines
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Кровавые машины":

Сет Икерман («Турбо-киллер») представляет снятый на фандрайзинг космический киберпанк-минисериал о беглом искусственном интеллекте.

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Кровавые машины:

Кровавые машины
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 5
трейлеры: 5

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Картинка и образность победили всё остальное, несколько раз напомнив «Мэнди» Косматоса

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