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Чёрное зеркало | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 5, 4 сезон New :: 06.12.17 ссылка на ролик

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Название сериала: Чёрное зеркало
Оригинальное название: Black Mirror
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» Сериалы » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Чёрное зеркало":

Киберпанковский сериал-антология про будущее соцсетей, где в разное время снимались Джон Хэмм, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Элис Ив, Брайс Даллас Ховард.

В 2016 году был возрождён компанией Netflix.

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Чёрное зеркало:

Чёрное зеркало
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 22
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы

Царство нижесредних премьер заканчивается в этом году лишь в позднем декабре и прерывается лишь с началом новогодних релизов, сначала заокеанских, а затем и наших. Смотреть при этом внезапно оказывается почти и нечего

Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
Никакая клюква не спародирует русских лучше, чем сами русские. Почему в кадре нет Кащея Бессмертного и Бабы Яги? Почему герои не поют?

Иностранец: Политики и жертвы
Персонаж Джеки Чана в течение действа не оказывает никакого реального влияния на сюжет

Город кошек: Котэ-терапия
Люди остаются людьми, а кошки кошками – такими же независимыми, загадочными и прекрасными, как и всегда

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