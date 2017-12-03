|
Чёрное зеркало | Трейлеры
Трейлер 4, 4 сезон New :: 03.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Чёрное зеркало
Оригинальное название: Black Mirror
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Фантастические
О сериале "Чёрное зеркало":
Киберпанковский сериал-антология про будущее соцсетей, где в разное время снимались Джон Хэмм, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Элис Ив, Брайс Даллас Ховард.
В 2016 году был возрождён компанией Netflix.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Чёрное зеркало:
Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы
Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
Иностранец: Политики и жертвы
Город кошек: Котэ-терапия
Снеговик: Триллер без головы
Заокеанский уикенд, оставшийся в результате срочного переноса без единственной премьеры в лице «Всё только начинается»...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
» Трейлер
» TV-ролик
2 декабря, суббота
Джеффри Раш покинул пост президента Австралийской киноакадемии из-за обвинений в «неуместных прикосновениях»
Актёр Джеффри Раш ушёл с поста президента Австралийской киноакадемии из-за обвинений в «неуместных прикосновениях» со стороны неназванной актрисы...
Студия Fox временно приостановила работу над биографической картиной о группе Queen «Богемная рапсодия» из-за отсутствия режиссёра Брайана Сингера на съёмочной площадке...
1 декабря, пятница
Суммарные международные сборы фильмов компании Disney в 2017 году превысили отметку $5 млрд...
|
|
|
|
|
«Легенда о Коловрате», рецензия «Иностранец», рецензия «Тайна Коко», рецензия «Лига Справедливости», рецензия «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия «Снеговик», рецензия «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв «Зови меня моим именем», отзыв «Город кошек», отзыв «Субурбикон», отзыв «Тор 3: Рагнарёк», рецензия