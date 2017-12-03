|
Чёрное зеркало | Трейлеры
Трейлер 3, 4 сезон New :: 03.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Чёрное зеркало
Оригинальное название: Black Mirror
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Фантастические
О сериале "Чёрное зеркало":
Киберпанковский сериал-антология про будущее соцсетей, где в разное время снимались Джон Хэмм, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Элис Ив, Брайс Даллас Ховард.
В 2016 году был возрождён компанией Netflix.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Чёрное зеркало:
Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы
Легенда о Коловрате: Воруй, убивай
Иностранец: Политики и жертвы
Город кошек: Котэ-терапия
Снеговик: Триллер без головы
» TV-ролик
2 декабря, суббота
Джеффри Раш покинул пост президента Австралийской киноакадемии из-за обвинений в «неуместных прикосновениях»
Актёр Джеффри Раш ушёл с поста президента Австралийской киноакадемии из-за обвинений в «неуместных прикосновениях» со стороны неназванной актрисы...
Студия Fox временно приостановила работу над биографической картиной о группе Queen «Богемная рапсодия» из-за отсутствия режиссёра Брайана Сингера на съёмочной площадке...
Очень странные дела : Последствия | GAGAR1N
Мы слишком обласкали сериал. Аноны и деаноны, я каюсь в этом лично. Я даже на ломанном руглише, изображая фрезеровщика-папуаса грил о его филигранной восхитительности... далее
1 декабря, пятница
Суммарные международные сборы фильмов компании Disney в 2017 году превысили отметку $5 млрд...
Режиссёр и сценарист Мэттью Вон рассматривает возможность спродюсировать и поставить научно-фантастический фильм под рабочим названием «Храбрость»...
Ёлки новые new
» Трейлер
30 ноября, четверг
Сегодня, 30 ноября, отмечает 80-летний юбилей знаменитый российский кинокомпозитор Эдуард Артемьев...
Брайан Фуллер и Майкл Грин, разработавшие экранизацию романа Нила Геймана «Американские боги», первый сезон которой вышел весной 2017 года...
Компания «Большое кино» братьев Андреасянов и Армена Ананикяна объявила о готовящейся экранизации романа-антиутопии Евгения Замятина «Мы»...
|
|
|
|
|
«Легенда о Коловрате», рецензия «Иностранец», рецензия «Тайна Коко», рецензия «Лига Справедливости», рецензия «Убийство в Восточном экспрессе», рецензия «Снеговик», рецензия «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв «Зови меня моим именем», отзыв «Город кошек», отзыв «Субурбикон», отзыв «Тор 3: Рагнарёк», рецензия