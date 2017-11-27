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Чёрное зеркало | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2, 4 сезон New :: 27.11.17 ссылка на ролик

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Название сериала: Чёрное зеркало
Оригинальное название: Black Mirror
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» Сериалы » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Чёрное зеркало":

Киберпанковский сериал-антология про будущее соцсетей, где в разное время снимались Джон Хэмм, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Элис Ив, Брайс Даллас Ховард.

В 2016 году был возрождён компанией Netflix.

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Чёрное зеркало:

Чёрное зеркало
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 22
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Снеговик: Триллер без головы

Традиционный суровый тон Альфредсона, лишаясь всякого под собой основания, превращается в уникального рода апатию, которую не способно проломить почти ничто. Дело закрыто? Кто-то ещё пропал?

Тайна Коко: Он слишком любил обнимашки
Старый и добрый Пиксар, каким мы знали его во времена «Валли» и «Рататуя». Очень сентиментальная история о любви, о выборе, о честности и следовании за мечтой

Лига Справедливости: Клуб неудачников
Несмотря на марвеловские схемы, «Лига» изображает самую типичную, классическую дисишную вселенную, где все персонажи совершенно каноничны

Субурбикон: Клуни как Коэны
Клуни сумел сохранить особый стиль Коэнов и ничего не испортить. И в конкурсе на самое смешное выражение лица человека, попавшего в сложные обстоятельства никто не перегнул палку

Убийство в Восточном экспрессе: Странные суждения
Режиссура, которой интереснее заниматься своими делами, чем рассказывать историю с ритмом и напряжением
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Чёрное зеркало
Чёрное зеркало, Black Mirror
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