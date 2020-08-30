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Билл и Тед

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Рецензия: Старость и радость

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 30 августа 2020
Рецензия

Необязательно смотреть старого «Билла и Теда» ради нового. Все необходимые факты из предыстории расскажут, а если какие-то приколы будут всё равно непонятны, это не сыграет большой роли. Главное, что есть такие 50-летние снаружи, но внутри вечные подростки Билл и Тед, которые всю жизнь тщетно пытались написать музыку, которая объединит мир, но когда настал их час, решили просто отправиться в будущее и украсть уже написанную песню у самих себя.

Одновременно у этих жизнерадостных стариков (а Киану здесь выглядит старше, чем в любом своем последнем фильме) есть и жёны, которые хотят от них уйти, и дочери, которые ими восхищаются, и все они парами летают в будках и капсулах через времена и пространства. Дочери собирают дримтим из великих музыкантов всех времён, Билл с Тедом — встречают самих себя в новых образах (качки, говнари, аферисты и так далее), а жёны — ну, жёны так, для массовости то там, то тут там. Вселенная тем временем трещит, все понарошку умирают, а возможная комедия про необходимость взросления раньше стремительно превращается в духоподъемную музыкально-танцевальную мелодраму про необходимость со всеми дружить.

По ходу можно вспоминать и Дугласа Адамса, и Терри Пратчетта, но правильнее сказать, что нам просто пересняли последнего «Джея и Молчаливого Боба». Вообще всё то же самое: снова 50-летние подростки, застрявшие в старых образах, ввязываются в абсурдное приключение по спасению мира, чтобы в этом дешёвом, нелепом бардаке победить самым беззубым, но примирительным образом. Только Кевин Смит даёт драму в семейных конфликтах и много злобно шутит про индустрию, а «Билл и Тед» ни на секунду не пытается быть чем-то большим, чем легкомысленной и милой ерундой. В конце все танцуют.

Билл и Тед


 
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Название фильма: Билл и Тед
Оригинальное название: Bill and Ted Face the Music
Прокат в России фильма "Билл и Тед": 27 августа 2020 года
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О фильме "Билл и Тед":

Киану Ривз возвращается к своей подростковой роли в третьей части серии о приключениях Билла и Теда, двух лоботрясов и вонаби-рокеров, которые путешествовали во времени в телефонной будке и спасали Вселенную. Согласно пророчеству, их песня должна сыграть ключевую роль в этом спасении. Вот только годы прошли, а песню они до сих пор так и не написали.

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Билл и Тед:

Билл и Тед
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 9
трейлеры: 9

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