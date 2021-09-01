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Бестселлер | Трейлеры
о фильме: кадры: 20 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Русский минутный трейлер New :: 01.09.21
Название фильма: Бестселлер
Оригинальное название: Best Sellers
Прокат в России фильма "Бестселлер": 30 сентября 2021 года
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О фильме "Бестселлер":
Майкл Кейн и Обри Плаза в драмкоме о книжком туре спившегося писателя и женщины-издателя.
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