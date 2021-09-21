Рецензия: Дедушка старенький, ему всё равно

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 21 сентября 2021

«Бестселлер» — мелодрама старом и пьющем знаменитом писателе, пропавшем с радаров на сорок лет после смерти жены, и реанимирующей его молодой наследнице издательства, у которой никак не получается выйти на прибыль, и она уже готова издательство продать.

Здесь всё, как в этих скромных сентиментальных мелодрамах о постаревших легендах чего угодно (музыки, литературы, кино) и комедийных и тоже немного сентиментальных мелодрамах о затянувшихся творческих кризисах. Молодые и старые встречаются вместе, чтобы вылечить душевные травмы и неуверенности друг друга, отпустить старое, создать новое и, возможно, уйти в закат. Всё отсюда уже где-то было: начиная «Вундеркиндами» с Дугласом и «Великой красоты» и заканчивая «Кодахромом» и, боже, «Блудливой Калифорнией», но это неважно, а даже плюс, как предсказуемость в олдскульных боевиках.

Как обычно, для актёра, играющего легенду, это бенефис, и остальные ему только подыгрывают. Обри Плаза, правда, подыгрывает почему-то не получается: она удивительно неубедительна для себя. Возможно, эта простая неожиданная мэрисьюшность, которая вылезла боком, потому что режиссёрка посвятила фильм своему отцу и поэтому видела в издательнице себя. Зато Кейн велик. Сегодня он редко получает роли с таким творческим диапазоном и большим хронометражем. Он ругается, скалится, бросает вещи, мочится на собственные книги, и одновременно отыгрывает всё того же доброго в душе дела, только увлекшегося саморазрушением. Он живой, смешной и трагичный, и всем этим гипнотизирующий, и сами авторы понимают, что злой дед Майкл Кейн, которому нужен только Black Label, это лучшее, что у них есть и, вероятно, что они могут дать. Остаётся только не мешать и красиво снимать на кручёный анаморф.

Бунтарство второго акта напоминает «Конец тура» с Сигелем про Дэвида Фостера Уоллеса, там есть адекватные наблюдения о том, как продавать книги во времена, когда их не читают. Но третий акт не выходит на ту вопросительную и многозначительную тревожность. Напротив, он полностью уходит в маленькое, уютное терапевтическое кино о том, как отпускать и верить в себя. Там как раз Кейну не дают пронзительной сцены, которую дали Эду Харрису в конце похожего «Кодахрома», и тем более, нет похожих метафорических параллелей между судьбой персонажа и некой эпохой. Посвящение отцу получается главным мессаджем, что делает фильм одновременно и в хорошем, и в плохом смысле скромным. Было мило, Кейн велик, живём дальше.