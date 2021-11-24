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Аркейн

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Переворачивая игру

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 24 ноября 2021
Рецензия

«Аркейн» — одновременно стопроцентная реклама игры «Лига легенд» и поворотный момент в истории экранизации игр вообще. Спустя двадцать лет культуры синематиков из них решились сделать настоящий анимационный сериал. Причём не просто сделали по реферам силами высокомерных голливудских продакшенов, а отдали, собственно, тому же продакшену, который игровыми синематиками всегда и занимался — в данном случае, французской студии Fortiche. Они были в теме, уже разработали каких-то персонажей, придумали стилистику — т.е. пре-продакшн был неспециально проделан давно. Дай им только денег. Им дали.

Анимационно «Аркейн» — это ещё один «Человек-паук: Через вселенные». Он стилистически изобретательный и нередко сумасшедший в мелочах, некоторые из которых полностью оценят только сами аниматоры. Он старается даже там, где это необязательно, потому что для малоизвестной студии, очевидно, это в первую очередь имиджевый проект. Их старания, учитывая весь хайп вокруг сериала, отразятся на всех. Скоро на «Нетфликс» должна выйти экранизация «Доты», конкурента «Лиги легенд», но её традиционная для платформы анимешность уже проигрывает. Она уже может не выходить. С «Аркейном» теперь будут сравнивать всё, что касается анимационных экранизаций видеоигр.

Аркейн

Аркейн

Но этого не случилось бы, если бы «Аркейн» оставался в рамках красиво нарисованной клиповой рекламы с дорогим саундтреком из Imagine Dragons и Стинга. Начиная как детско-подростковая сказка в чёрно-белом мобо-образном фэнтезийном мире, где нищий и болеющий Нижний город противостоит аристократам наверху, он удивительно усложняется с каждой новой главой. Персонажей ломают, а потом ломают ещё раз, чем почти затмевают и неровность повествования в арках, и чрезмерную клиповость, и иногда до смешного нарочитое доминирование женщин во всех возможных смыслах. Мотивации героев множатся, они запутываются в противоречивых желаниях, но в итоге буквально стремятся к простым человеческим вещам, глубоко личным, и такую подачу совершенно не ожидаешь от такого проекта.

По главному принципу классических сериалов HBO вроде «Настоящей крови», «Империи» и «Сопрано» ключевые события случаются не столько из-за внутренних или внешних конфликтов, сколько из-за неудачного тайминга. Кто-то не успел, кто-то поторопился. Сказка превращается в длинную цепочку трагических стечений обстоятельств, выливающихся один из другого, и раз за разом, и каждый раз бесповоротно меняющих что персонажей, что мир вокруг них.

В этом главное достижение «Аркейна» и причина, по которой сериал выходит за границы фан-сервиса. Другое дело, что HBO никогда не умел завершать свои увлекательные истории без споров и разочарования, и кроме того, «Аркейн» ещё может стать мылом, когда по лору перестанет быть приквелом к игре, и развивать игровых персонажей, и тем более, убивать их на экране, возможно, станет неудобно. Но пока это нужно смотреть. Это событие.

Аркейн


 
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Название фильма: Аркейн
Оригинальное название: Arcane
Планы выпуска: 2021 год
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» Анимация » Новеллизации
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        ... » Сериалы
» Голливуд » Компьютерные игры
О фильме "Аркейн":

На «Нетфликс» вышел мультсериал по мотивам классической мобы «Лига легенд».

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Аркейн:

Аркейн
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 11
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

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С этим сериалом будут сравнивать всё, что касается анимационных экранизаций видеоигр

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