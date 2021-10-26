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Оленьи рога | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 26.10.21

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Все ролики фильма "Оленьи рога" (3, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Оленьи рога
Оригинальное название: Antlers
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» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Оленьи рога":

Кери Расселл и Джесси Племонс в хорроре за продюсерством Гильермо дель Торо.

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Оленьи рога:

Оленьи рога
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Хэллоуин убивает: Мифы и пародии

Классический Майерс бронзовеет в классического терминатора, в медленно ходячую машину, которая всегда только использует грубую физическую силу или ножи, необъяснимым образом перемещаясь по локациям, как призрак

Последняя дуэль: Серый рыцарь
Главная героиня твердит о своей правоте, но ей никто по сути и не противоречит, кроме коварного насильника ле Гри

Старый Генри: Сейчас они покажут
Главному герою не удаются прыжки в окно, но зато удаются тревожные взгляды сквозь обманчиво спокойную решимость

Хороший, плохой, коп: Соревнование в харизме
Фильм ощутимо разбит на две части, где в первой — разговорная комедия с неожиданными нуарными оттенками, а вторая — одна большая перестрелка

Игра в кальмара: Неестественный отбор
История увлекательно написана и эффектно поставлена. Она всегда обманывает ожидания и прекрасно манипулирует чувствами
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