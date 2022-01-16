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Оленьи рога
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 8 | постеры: 2 | в ролях
Рецензия: Социальный порок
В жанре остросоциальной драмы о проблемах белых людей сейчас кто только не упражняется, настала пора и продюсирующему по старой памяти Гильермо дель Торо помочь коллегам высказаться на злободневную тему, пока его «Аллея кошмаров» ждёт своей премьеры. Выбор материала в данном случае вполне очевиден — «Оленьи рога» с первых же кадров рисуют такую лютую хтонь, что «Лабиринт Фавна» покажется лёгкой детской сказочкой. Наркоторговцы, полубеспризорные дети, гибнущая американская глубинка, погружённая во все мыслимые человеческие пороки, главный из которых — апатия всех и каждого, в полной мере ощущающих собственую неспособность что-либо исправить.
Формально выступающий в жанре мистического хоррора об абстрактном, пусть и овеществлённом в виде некоего горящего огнём сердца (ну, и тех самых заглавных рогов) зле, этот фильм с первых кадров как начал претендовать на звание экзистенциальной драмы, так в этом жанре до конца и выступает, лишь ненадолго отходя на индейские байки и спецэффектные схватки во мгле. Тут каждый, буквально каждый персонаж сломлен. У всех умерли родители, у всех скелеты расставлены по шкафам, но все, тем не менее, из последних сил будут пытаться бороться за свою правду, пусть ни разу и не верят в возможность победы.
Особенно пронзителен, конечно, пацан. Эта центральная фигура с его кровавыми комиксами о трёх медведях продирает до костей хотя бы тем, что он ни разу не пытается изображать одноногую собачку и вообще давить на жалость. За чувство жалости тут отвечает разве что его младший брат, но не он сам. Его история больше походит на некий вывернутый на изнанку заход в семейные ценности, когда каждый в этой трагической семейке борется друг за друга и всё равно не получается ничего хорошего, потому что в этой истории и не может быть ничего хорошего.
Вся эта совершенно бытовая (вместо «мистических рогов» может быть бесшовно подставлена «просто наркомания» или «обычный алкоголизм», а уж домашнее насилие там описано совершенно рядовым явлением) и ничем не примечательная история, если брать в общем, по большому счёту не отличается от очередной документалки о донбасском мальчике, копающем для пропитания уголь в заброшенных шахтах и самопальных «копанках». Социальная депривация и общественная апатия в этом фильме срисована с быта, и именно этим пугает по-настоящему. Собственно финал тут неизбежен — общественные пороки нельзя полностью изжить, попросту убив всех плохих во имя всего хорошего, они будут продолжать вылезать на свет вновь и вновь, пока для них есть благодатная почва беспомощности и апатии.
Название фильма: Оленьи рога
Оригинальное название: Antlers
Прокат в России фильма "Оленьи рога": 16 декабря 2021 года
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О фильме "Оленьи рога":
Кери Расселл и Джесси Племонс в хорроре за продюсерством Гильермо дель Торо.
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