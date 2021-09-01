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Аннетт

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Последняя гастроль

Роман КОРНЕЕВ, 1 сентября 2021
Рецензия

Последний осколок французской «новой волны» Леос Каракс в затянувшемся статусе «молодого, подающего надежды режиссёра » (что для шестидесятилетнего возраста само по себе небанально) после своей антикинематографической и во многом мизантропической панорамы «Святые моторы» крепко призадумался, поскольку продолжать в том же формате было невозможно, Каракс и без того грешит самоповторами, а тут ещё формат антологии буквально выжег поляну интересующих автора сюжетов, так что новый проект — мюзикл «Аннетт» — в буквальном смысле приходилось искусственно выдумывать так, чтобы не снять то же самое, но с большим количеством вокальных партий.

И несмотря на явные старания снять что-то другое, все составляющие нового проекта уже были в «Святых моторах»: замещающий режиссёра в кадре герой в халате, постоянно катающийся туда-сюда теперь уже на мотоцикле, вместо маски и грима — шлем, вместо ангела-хранителя-водителя полупрозрачная жена в исполнении Марион Котийар, вместо мёртвого ребёнка — ребёнок-кукла. Даже доппельгангер свой нашёлся из сцены с убийством — Саймон Хельберг и Драйвер, как и в предыдущем фильме, скорее не противники, а две стороны одного мечущегося персонажа. Проходочка с музычкой тоже была, и эти зрители в зале, только раньше они смотрели странное кино, а теперь они смотрят оперу и стэндап.

Аннетт

Похоже, Каракс решил для себя, что затяжные похороны кинематографа, на которые заняли минимум две (а на самом деле все) новеллы в предыдущем фильме, пора завершать, и обратился к двум ещё живым жанрам, чтобы утопить в бассейне собственных метаний уже их. Каннскому жюри этого оказалось достаточно, чтобы выдать Караксу железяку за режиссуру, что обидно, потому что все длинные безсклеечные сцены все вытянуты исключительно стараниями Драйвера, которому не досталось ничего. Зрителю же насмотренному (да и ненасмотренному тоже) первую половину фильма будет откровенно скучно. Ну да, Каракс снова жалуется, что зритель не торт, и вообще, жизнь тосклива, уйдите, противные. И стэндап у него получается выпендрёжный и несмешной, и опера, несмотря на все потуги, максимум тянет на оперу с приставкой «рок», что было бы круто лет корок назад, но сейчас два композитора явно эпигонствуют, а уж это караксовское либретто в стиле «о чём вижу, то и пою», тоже не способствует творческой новизне.

Но во второй половине фильма, с появлением той самой девочки-куклы, уровень драматургии резко подскакивает и да, кукла внезапно начинает переигрывать Драйвера. То есть начинается настоящая, лютая, патентованная хтонь, которую редко встретишь даже и в жаровом кино. И тут внезапно, чуть ли не против воли автора, складывается всё — и музыкальное эпигонство, и собственно жанр мюзикла, и все эти хитрованские утопления, и даже затворничество главного героя. Когда на финальной сцене Драйвер с буквально обезображенным лицом смотрит на дочь, о, ради этого момента стоило потерпеть все драматургические натяжки и монтажные длинноты.

Аннетт


 
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Название фильма: Аннетт
Оригинальное название: Annette
Прокат в России фильма "Аннетт": 12 августа 2021 года
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О фильме "Аннетт":

Адам Драйвер и Марион Котийар в музыкальной драме Леоса Каракса («Корпорация "Святые моторы"»). Приз Канн за лучшую режиссуру.

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Аннетт:

Аннетт
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 4

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