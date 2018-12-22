Рецензия: Экстрим-лайт

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 22 декабря 2018

«Американские животные» — классический фильм позднего «Санденса»: достаточно свежий и бунтарский, чтобы привлечь внимание и даже чем-то вдохновить, но без оголённого нерва, только рычащий и дразнящий, и в том числе поэтому похожий на лайтовую версию чужого творчества. Например, как «Чистокровные» оказались великолепной, но лайт-версией «Стокеров».

Только «Животные» напоминают о Ритчи и Финчере: четыре студента, трое из которых в глубоком личном кризисе, решаются на приключение в виде ограбления библиотеки. Они хотят украсть редкие книги и перепродать. Это не какие-то гопники. Они просто недовольны своей жизнью. И это самая важная мысль, которую автор старается раскрыть, но, как потом выясняется, посредством не совсем того жанра, который фильму нужен, не совсем тех рычагов.

Фильм здорово стартует, небанально, лихо играя монтажными склейками и выгибая кинематографическую реальность, почти как в фильмах Квентина Дюпье, или, если хотите, «Дедпула». В киношный пересказ реальных событий вписывают киношную документалистику, но таким образом, будто и сама документалистика выдумана. Реальные герои, играющие их актёры встречаются друг с другом в художественно воспроизведённых сценах, движуха перебивается красиво поставленным интервью, где персонажи противоречат друг другу и заставляют смотреть разные версии одного события, а иногда и диалогов, как в сериале «Любовники».

Это прикольно до тех пор, пока кино незаметно не углубляется в какие-то детали, постепенно теряет темп, и хотя оно не опускается до соплей и чрезмерного самокопания, но начинает буксовать. Тебе продолжают показывать фокусы, прикольно обманывая, до самого конца, но всё реже, параллельно всё больше снимая про маленькое прикольное ограбление так, словно это рядовая американская драма, уверенная, но никакая. Получается в итоге ничего: комедии мало, ограбления мало, куража мало, драмы мало. Много хорошего, а в целом — только нормально.