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7500

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Деньги на ветер

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 22 июня 2020
Рецензия

«7500» — фильм, ценой 5 необоснованных миллионов долларов, где действие не покидает кабины самолёта. Джозеф Гордон-Левитт в роли выжившего пилота пытается посадить захваченный турецкими террористами немецкий самолёт, наблюдая за происходящим в основном через камеру наблюдения над дверью в кабину, и как большинство актёров некогда популярных герметичных триллеров, как «Погребённый» с Рейнольдсом или «Лок» с Харди, он получает — и непременно пользуется этим — возможностью показать, насколько он хороший многогранный актёр. Но ему стоило слиться с этого проекта, как некогда сделал Пол Дано, потому что это не то кино, с которым нужно совершать камбэк.

Режиссуры и сценария хватило на вступление: на обстоятельную, почти документальную иллюстрацию рутину экипажа перед самым вылетом. Потом оказывается, что не обстоятельно, но документально будет до конца: без музыки, даже без давящей звуковой атмосферы — только тишина, в которую врываются отчаянные крики террористов и заложников, пыхтения в потасовках и сухие диалоги. Понятно, что режиссёр хотел максимального погружения, чтобы потом это воспринималось как личный жизненный опыт. Словно ты сам там был, в кабине, когда слева труп, справа труп, за дверью — тоже трупы, но что ещё хуже — пугающая неизвестность, насколько их на самом деле.

Но подводные камни в том, что в любом кино, даже в настоящем документальном, нужно быть увлекательным рассказчиком, и даже современная документалистика это поняла. А «7500» сначала теряет хватку в спорных деталях (вроде слишком долгой посадки или глупых уведомлений о своих действиях через громкую связь) и оказывается до разочарования схематично-предсказуемой, а спустя две трети пути, то есть за полчаса до конца, теряет и сюжет: всё останавливается, и оставшиеся герои остаются ждать своего предсказуемого финала, ровно как и зрители остаются ждать его тоже, но в более широком смысле. Полчаса все только ждут. Нулевой темп, нулевой саспенс, нулевая интрига и почти нулевая драма.

Только однажды у фильма на секунду появился пульс: на вопросе про девушку пилота? Но даже здесь авторы решили, что просто дать минуту молчания будет достаточно. Такую же минуту молчания, как перед титрами. Претенциозную, но в реальности — очень беспомощную. Единственное, что получилось, это оправдать некоторые пункты протокола поведения при захвате самолёта. Но вряд ли оно стоило своих денег.

7500


 
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Название фильма: 7500
Оригинальное название: 7500
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» Европейское кино » Немецкое кино
О фильме "7500":

Джозеф Гордон-Левитт в немецком герметическом триллере, происходящем в кабине угнанного самолёта. 7500 — это тревожный код захвата самолёта при радиообмене.

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7500:

7500
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 1

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