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21 мост | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Финальный трейлер New :: 30.10.19

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Название фильма: 21 мост
Оригинальное название: 21 Bridges
Прокат в России фильма "21 мост": 5 декабря 2019 года
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» Голливуд » Боевики
        ... » Детективы
О фильме "21 мост":

Братья Руссо спродюсировали полицейский боевик о том, как грабители заперты на Манхэттэне и у главного героя три часа, чтобы их найти.

В ролях: Чадвиг Боусман, Джей Кей Симмонс, Сиенна Миллер, Тэйлор Китш.

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21 мост:

21 мост
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Зомбилэнд 2: контрольный выстрел: Добить, чтоб не мучился
Авторы словно забыли за 10 лет главное, что первая часть была про романтику прерий, про роуд-муви, про дружеские подколы, а не про дебош в овальном кабинете

Портрет девушки в огне: История призраков
Если целью было освободить место для актёров, то в результате они становились не только главным, но чуть ли не единственным источником энергии

Малефисента: Владычица тьмы: Милфа и черти
В итоге слили всех, включая ту же Малефисенту. Системная ошибка, которая так и осталась ошибкой

Жить с самим собой: Оба хуже
Драки, где в конце обнимаются, срывы покровов, похищения и запои, у которых нет последствий, факапы, которые разрешаются хэппи-эндом — это всё слишком сладко. Нельзя высмеивать ничего вполсилы.

Джокер: Я существую
Фильм лишь натягивает на себя маску «артхаусного кино», в реальности это невероятно зрительское кино
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