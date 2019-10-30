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21 мост | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Финальный трейлер New :: 30.10.19
Название фильма: 21 мост
Оригинальное название: 21 Bridges
Прокат в России фильма "21 мост": 5 декабря 2019 года
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О фильме "21 мост":
Братья Руссо спродюсировали полицейский боевик о том, как грабители заперты на Манхэттэне и у главного героя три часа, чтобы их найти.
В ролях: Чадвиг Боусман, Джей Кей Симмонс, Сиенна Миллер, Тэйлор Китш.
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