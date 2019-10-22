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1917 | Трейлеры

Трейлеры » Война Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный ролик о съёмках New :: 22.10.19

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Название фильма: 1917
Оригинальное название: 1917
Прокат в России фильма "1917": 6 февраля 2020 года
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» Голливуд » Боевики
        ... » Военные
О фильме "1917":

Сэм Мендес представляет военную драму времён Первой мировой по собственному сценарию.

В ролях: Ричард Мэдден, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Колин Фёрт.

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1917:

1917
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Зомбилэнд 2: контрольный выстрел: Добить, чтоб не мучился
Авторы словно забыли за 10 лет главное, что первая часть была про романтику прерий, про роуд-муви, про дружеские подколы, а не про дебош в овальном кабинете

Портрет девушки в огне: История призраков
Если целью было освободить место для актёров, то в результате они становились не только главным, но чуть ли не единственным источником энергии

Малефисента: Владычица тьмы: Милфа и черти
В итоге слили всех, включая ту же Малефисенту. Системная ошибка, которая так и осталась ошибкой

Жить с самим собой: Оба хуже
Драки, где в конце обнимаются, срывы покровов, похищения и запои, у которых нет последствий, факапы, которые разрешаются хэппи-эндом — это всё слишком сладко. Нельзя высмеивать ничего вполсилы.

Джокер: Я существую
Фильм лишь натягивает на себя маску «артхаусного кино», в реальности это невероятно зрительское кино
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