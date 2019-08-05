|
Зомбилэнд 2: контрольный выстрел | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 05.08.19
Ссылки по теме:
Рецензия » По правилам и без Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Название фильма: Зомбилэнд 2: контрольный выстрел
Оригинальное название: Zombieland: Double Tap
Прокат в России фильма "Зомбилэнд 2: контрольный выстрел": 24 октября 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Независимое кино » Трэш
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
О фильме "Зомбилэнд 2: контрольный выстрел":
Режиссёр первого «Зомбиленда» Рубен Фляйшер представляет продолжение спустя 10 лет с теми же персонажами. Помимо классического состава — Джесси Айзенберга, Эммы Стоун, Эбигейл Бреслин и Билла Мюррея в роли собственного зомби, в фильме приняли участие: Зои Дойч, Розарио Доусон, Люк Уилсон и Дэн Эйкройд в роли собственного зомби.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Зомбилэнд 2: контрольный выстрел:
Пацаны: Синяя жидкость
Форсаж: Хоббс и Шоу: Вжик и Рокки
Новинки августа: «Однажды в Голливуде», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Энгри бёрдс в кино 2»
Король Лев: Жизнь это плоский круг
Галерея: Comic-Con 2019
4 августа, воскресенье
После слабого уикенда единственный заметный новичок должен был собирать по максимуму, и в четверг 120 млн руб...
Загадкой недели за океаном, как и во всём мире, был старт спин-оффа «Форсажа» под названием «Хоббс и Шоу»...
3 августа, суббота
2 августа, пятница
|
|
|
|
|
«Форсаж: Хоббс и Шоу», отзыв «Король Лев», рецензия Антикомикс-сериал «Пацаны», отзыв «Анна», отзыв Comic-Con 2019, фоторепортаж «История игрушек 4», отзыв «Человек-паук: Вдали от дома», рецензия «Чернобыль», отзыв «Очень странные дела», 3 сезон, отзыв «Тьма», 2 сезон, отзыв «Мёртвые не умирают», отзыв «Курск», рецензия