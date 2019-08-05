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Зомбилэнд 2: контрольный выстрел | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 05.08.19


Все ролики фильма "Зомбилэнд 2: контрольный выстрел" (2)
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Название фильма: Зомбилэнд 2: контрольный выстрел
Оригинальное название: Zombieland: Double Tap
Прокат в России фильма "Зомбилэнд 2: контрольный выстрел": 24 октября 2019 года
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О фильме "Зомбилэнд 2: контрольный выстрел":

Режиссёр первого «Зомбиленда» Рубен Фляйшер представляет продолжение спустя 10 лет с теми же персонажами. Помимо классического состава — Джесси Айзенберга, Эммы Стоун, Эбигейл Бреслин и Билла Мюррея в роли собственного зомби, в фильме приняли участие: Зои Дойч, Розарио Доусон, Люк Уилсон и Дэн Эйкройд в роли собственного зомби.

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Зомбилэнд 2: контрольный выстрел:

Зомбилэнд 2: контрольный выстрел
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

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