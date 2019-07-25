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Добро пожаловать в Зомбилэнд 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 25.07.19
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Название фильма: Добро пожаловать в Зомбилэнд 2
Оригинальное название: Zombieland: Double Tap
Прокат в России фильма "Добро пожаловать в Зомбилэнд 2": 24 октября 2019 года
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О фильме "Добро пожаловать в Зомбилэнд 2":
Режиссёр первого «Зомбиленда» Рубен Фляйшер представляет продолжение спустя 10 лет с теми же персонажами. Помимо классического состава — Джесси Айзенберга, Эммы Стоун, Эбигейл Бреслин и Билла Мюррея в роли собственного зомби, в фильме приняли участие: Зои Дойч, Розарио Доусон, Люк Уилсон и Дэн Эйкройд в роли собственного зомби.
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