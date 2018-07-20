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Зои
о фильме: рецензия | кадры: 15 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Розовое зеркало
Режисёр «Равных» Ричард Доремус продолжает подвизаться на ниве чувствительных футуристических драм, логично (для себя) превращая драму в мелодраму, а антиутопию в утопию без лишней приставки. Пока перекупленное «Нетфликсом» британское «Чёрное зеркало» по-прежнему штудирует нивы грядущих социальных апокалипсисов, «Зои» берёт оттуда первые попавшиеся три фантдопущения (конкретно — автоформирование пар, искусственный интеллект как виртуальная копия реальных воспоминаний и «любовь из таблетки»), зачем-то запирает все три внутри герметической истории, а потом начинает перебирать их по очереди, не заостряя до почти самого конца ни один из возможных конфликтов и вообще как бы стараясь, чтобы зритель сначала возненавидел бесконечные крупные планы Леа Сейду, а потом приятно задремал в объятиях своей пары по кинопросмотру (мелодрама же, в зале были только парочки).
То есть перед нами мир, где есть «синтетики», таблетки со стимулятором влюблённости и универсальный механизм распознавания супружеской совместимости. Третья штука постоянно мусолится, но играет лишь однажды и очень грубо (написали бы что ли 0,1% для смеха), таблетки просто становятся таким фоном, здесь могла быть вообще любая наркота, остаются собственно синтеты, но по их поводу сначала долго мутят воду, устраивая сюжетообразующий детектив на полфильма, чтобы потом решительно отбросить и начать про другое — с неоновыми робоборделями и вообще фильмом «Искусственный разум» для тётенек. Причём вместо страданий Эвана Макгрегора и собственно заглавной Зои (в русской транслитерации особенно удачно, она ровно такая Зоя на вид, какая уж там «Она») лучше всего получается король френдзоны Тео Джеймс, который реально и синтет-синтет, и деревянный ровно настолько, насколько надо, и человеком ни на минуту не прикидывается, и говорит всё прямо, и ноги все об него вытирают, включая главгероиню. И самое главное, что уходит он в закат вполне логично, под ручку со случайной синтеткой без реплик. Вот где экзистенциальная драма, вот где законченный рассказ.
В основном же сюжете и запрягают непозволительно долго, и будто нарочно стараются не педалировать ну буквально ничего из предложенного супового набора, так, то мусорку с просрочкой покажут, то рыдающего Макгрегора, то попу Сейду. В общем всё настолько лайтово, насколько только возможно в данном жанре. Лишь в самом конце, когда все пускаются во все тяжкие, а сюжет заходит в окончательный тупик, автор словно внезапно замечает, что в зале давно все спят, и неожиданно врубает пятую с должным надрывом, а главное, правильным социальном подтекстом.
Так фильм про роботов наконец становится фильмом про людей, которые отбрасывают истинные, хоть и неудобные отношения в режиме «эта женщина испортилась, несите другую» ради стерильных крашеных тёток на каблуках, чтобы потом внезапно выяснить, что то, чего они так жаждут, уже у них было, а обратно уже никак.
В этом отношении самая кода, разумеется, подводит, мелодрама же, иначе нельзя. И в сотый раз мы убеждаемся, что все заявленные конфликты то же «Чёрное зеркало» при всех своих возможных недостатках дотянуло бы до самого конца, по самый адок, чтобы душу наизнанку, и там обязательно был бы ядерный взрыв зачёркнуто все бы танцевали. Но тут нет. Тут будет много розового и сопливого.
Название фильма: Зои
Оригинальное название: Zoe
Прокат в России фильма "Зои": 19 июля 2018 года
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... » Фантастика
О фильме "Зои":
Леа Сейду и Эван Макгрегор в фантастической мелодраме Дрейка Доремуса о попытке синтезировать идеальных романтических партнёров.
Продюсер: Ридли Скотт.
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