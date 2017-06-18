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Жизнь впереди | Трейлеры
Трейлер New :: 18.06.17 ссылка на ролик
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Прокат в России фильма "Жизнь впереди": 28 сентября 2017 года
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О фильме "Жизнь впереди":
Одноклассники собираются спустя 15 лет и выясняют отношения.
В ролях: Александр Паль, Светлана Ходченкова, Павел Прилучный, Артур Смольянинов.
Режиссёр: Карен Оганесян. Автор сценария: Жора Крыжовников (снявший, однако, своё имя с титров).
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