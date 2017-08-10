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Заложники | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 10.08.17 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Заложники": 21 сентября 2017 года
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О фильме "Заложники":

История 1983 года, когда несколько парней и девушка пытались угнать самолёт, чтобы сбежать из СССР.

Режиссёр: Резо Гигинеишвили.

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Заложники:

Заложники
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 9
трейлеры: 1

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