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Юморист | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Музыкальное видео New :: 12.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Юморист": 1 марта 2019 года
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О фильме "Юморист":
Драма Михаила Идова (сценарий фильма «Лето») о жизни популярного юмориста на излёте советской эпохи.
В ролях: Алексей Агранович, Юрий Колокольников, Алиса Хазанова, Полина Ауг, Юлия Ауг.
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