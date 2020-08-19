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Новые мутанты | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Люди-Икс

Промо-ролик New :: 19.08.20

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Все ролики фильма "Новые мутанты" (15, из них 2 новых)
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Название фильма: Новые мутанты
Оригинальное название: New Mutants
Прокат в России фильма "Новые мутанты": 10 сентября 2020 года
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» Голливуд » Подростковое кино » Унисекс
О фильме "Новые мутанты":

Пятеро юных мутантов оказываются заточены в своеобразной психушке.

В ролях: Мэйси Уильямс (Арья из «Игры престолов»), Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон («Очень странные дела»), Элис Брага. Режиссёр: Джош Бун («Виноваты звёзды»).

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Новые мутанты:

Новые мутанты
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 7
трейлеры: 15

Рецензии и обзоры

Проект Пауэр: Корпорация Власть
Новым словом в комиксах фильм не оказывается, а оказывается вполне проходным, пусть и бодрым боевичком с, почему-то, спецэффектами

Американский огурчик: Дежурная сатира
Простейшая, неровная драматургия, от диалогов до конфликтов. Она не даёт фильму выбора, кроме как быть театрально-телевизионной постановкой

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Мой создатель: Отец робота
Пока картинка повторяет сто раз показанное, герои вместо того, чтобы бытовой драмой давить на жалость, вызывают только раздражение

Академия «Амбрелла»: Сезон 2: Они убили Кеннеди
Герои стали менее самовлюблёнными, а сам сериал большую часть времени удачно лавирует между жанрами, но делает это достаточно бесцельно
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