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Люди Икс: Тёмный Феникс | Трейлеры
О съёмках 2 New :: 28.05.19
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Название фильма: Люди Икс: Тёмный Феникс
Оригинальное название: X-Men: Dark Phoenix
Прокат в России фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс": 6 июня 2019 года
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О фильме "Люди Икс: Тёмный Феникс":
Джин Грей обладает невероятными суперспособностями, которые в результате инцидента на орбите извращаются и превращают её в Тёмного Феникса, заставляя повернуть против своих друзей.
Режиссёр: Саймон Кинберг. В ролях: Софи Тёрнер, Дженнифер Лоуренс, Джеймс Макавой, Николас Холт, Майкл Фассбендер, Оливия Манн, Джессика Честейн.
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