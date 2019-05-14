|
Люди Икс: Тёмный Феникс | Трейлеры
Русский промо-ролик New :: 14.05.19
Ссылки по теме: Люди-Икс
Рецензия » Если хочешь жить, иди со мной Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Я, Чарльз и бессмертная девочка Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Люди Икс: Тёмный Феникс
Оригинальное название: X-Men: Dark Phoenix
Прокат в России фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс": 6 июня 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Люди Икс: Тёмный Феникс":
Джин Грей обладает невероятными суперспособностями, которые в результате инцидента на орбите извращаются и превращают её в Тёмного Феникса, заставляя повернуть против своих друзей.
Режиссёр: Саймон Кинберг. В ролях: Софи Тёрнер, Дженнифер Лоуренс, Джеймс Макавой, Николас Холт, Майкл Фассбендер, Оливия Манн, Джессика Честейн.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Люди Икс: Тёмный Феникс:
Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2019
Отпетые мошенницы: Воровки на доверии
Железное небо 2: Грядущая Раса: Пользовательское соглашение
Мстители 4: Финал: Кадия стоит
» Отрывок
15 мая, среда
Каннский кинофестиваль 2019: фоторепортаж 14 мая на набережной Круазетт стартовал 72-й Каннский кинофестиваль...
14 мая, вторник
|
|
|
|
|
«Мстители 4: Финал», рецензия Каннский кинофестиваль 2019, фоторепортаж «Железное небо 2: Грядущая Раса», отзыв ММКФ 2019, фоторепортаж «Американские боги», 2 сезон, отзыв «Академия «Амбрелла», отзыв Сериал «Любовь, смерть и роботы», отзыв «Отпетые мошенницы», отзыв «Война Анны», рецензия «Миллиард», рецензия