  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  

Люди Икс: Тёмный Феникс | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Люди-Икс

Промо-ролик New :: 13.05.19

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс" (12, из них 3 новых)
Ссылки по теме: Люди-Икс
Рецензия » Если хочешь жить, иди со мной Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Я, Чарльз и бессмертная девочка Роман КОРНЕЕВ
Хью Джекман в кинокомиксе Джеймса Мангольда «Логан: Росомаха», кадры (63 фото)
Джеймс Макавой и Оскар Айзек в кинокомиксе Брайана Сингера «Люди Икс: Апокалипсис», кадры (80 фото)
Новости » Премьеры четверга: «Росомаха: Бессмертный», хорроры и узкопрокатники
Новости » Премьеры четверга: «Росомаха», «Харви Милк» и «Рок-волна»
Киноблог » Кинокасса России: «Красный воробей» против «Дэдпула 2» и «Хана Соло»
Киноблог » Кинокасса России: «Дэдпул 2» потеснил «Мстителей»

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Люди Икс: Тёмный Феникс
Оригинальное название: X-Men: Dark Phoenix
Прокат в России фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс": 6 июня 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Блокбастеры » Кинокомиксы
» Франчайзы » Люди Икс
О фильме "Люди Икс: Тёмный Феникс":

Джин Грей обладает невероятными суперспособностями, которые в результате инцидента на орбите извращаются и превращают её в Тёмного Феникса, заставляя повернуть против своих друзей.

Режиссёр: Саймон Кинберг. В ролях: Софи Тёрнер, Дженнифер Лоуренс, Джеймс Макавой, Николас Холт, Майкл Фассбендер, Оливия Манн, Джессика Честейн.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Люди Икс: Тёмный ФениксАладдинДжон Уик 3Тайная жизнь домашних животных 2Годзилла 2: Король монстровЧеловек-Паук: вдали от домаИстория игрушек 4Соник в кино
Недавние громкие новинки:
Война АнныМстители 4: ФиналМиллиардКладбище домашних животныхОчень странные делаМыКапитан МарвелАлита: Боевой ангел

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Кино-комикс":
Люди Икс: Тёмный Феникс Промо-ролик
» IMAX-трейлер
Человек-Паук: вдали от дома Трейлер
» Русский трейлер
Люди Икс: Тёмный Феникс TV-ролик 2
Мстители 4: Финал Русский промо-трейлер
» Дублированный ролик о съёмках
» Дублированный отрывок
» Дублированный TV-ролик 2
» Презентация с актёрами
Люди Икс: Тёмный Феникс Финальный трейлер
» Русский финальный трейлер
Мстители 4: Финал Фанатский ролик c героями Blizzard
» TV-ролик 3
» Репортаж с премьеры
 
Новые трейлеры:
Люди Икс: Тёмный Феникс Промо-ролик
Аладдин Дублированный отрывок 2
» Дублированный отрывок
Энгри бёрдс в кино 2 Отрывок
Мёртвые не умирают Русский трейлер
Люди Икс: Тёмный Феникс IMAX-трейлер
Энгри бёрдс в кино 2 Дублированный отрывок
Джон Уик 3 Трейлер 3
Игра престолов Фанатский ролик 2
Тайная жизнь домашних животных 2 Трейлер 7
Оно 2 Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
Хранители Русский тизер
» Тизер
Куда ты пропала, Бернадетт? Трейлер 2
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2018
Новинки кино: 2019 май июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Люди Икс: Тёмный Феникс:

Люди Икс: Тёмный Феникс
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 9
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Отпетые мошенницы: Воровки на доверии
Шутка про «мусорное платье» остаётся единственным действительно самобытным изобретением авторов этого «женского римейка»

Железное небо 2: Грядущая Раса: Пользовательское соглашение
Для неофициального спин-оффа «Экспансии» это неплохо, но для большого экрана одного тирранозавра будет мало

Война Анны: Стебель
«Война Анны» производит гипнотический эффект, почти всегда сохраняя дистанцию

Мстители 4: Финал: Кадия стоит
Фильм играет в жанр «как это должно было закончиться», состоя в итоге из сплошной череды ложных финалов

Американские боги: Сезон 2: Тор в трико
Когда домашние заготовки иссякли, и сюжет вынужденно вернулся к основному повествованию, то внезапно выяснилось, что финал попросту забыли придумать
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Люди Икс: Тёмный Феникс, X-Men: Dark Phoenix
» Промо-ролик
» IMAX-трейлер
» TV-ролик 2

Аладдин, Aladdin
» Дублированный отрывок 2
» Дублированный отрывок
» Отрывок

Энгри бёрдс в кино 2, Angry Birds Movie 2
» Отрывок
» Дублированный отрывок
» Промо-ролик

Мёртвые не умирают, Dead Don't Die
» Русский трейлер
» Британский трейлер

12 мая, воскресенье
Кинокасса России: «Мстители: Финал» против «Отпетых мошенниц»
В отличие от заокеанского проката, российская касса недели не предполагала какого-то заметного противостояния — тщательно собранные Минкультом релизы на 9 мая...
Бокс-офис США: «Мстители: Финал» уступают «Пробуждению Силы»
Главным вопросом заокеанского уикенда, разумееся, было окончательное решение загадки достижимости девятисотмиллионной планки лидером...
Трейлеры, кадры, постеры:

Джон Уик 3, John Wick: Chapter 3 - Parabellum
» Трейлер 3
» Отрывок 2
» TV-ролик 3

11 мая, суббота

Игра престолов, Game of Thrones
» Фанатский ролик 2
» Фанатский ролик

Тайная жизнь домашних животных 2, Secret Life of Pets 2
» Трейлер 7
» Дублированный TV-ролик 2
» Дублированный TV-ролик

Куда ты пропала, Бернадетт?, Where'd You Go, Bernadette
кадров: +1
» Русский трейлер

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2018   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2018  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Мстители 4: Финал», рецензия . Премьеры мая: «Джон Уик 3», «Годзилла 2» . «Железное небо 2: Грядущая Раса», отзыв . ММКФ 2019, фоторепортаж . «Американские боги», 2 сезон, отзыв . «Академия «Амбрелла», отзыв . Сериал «Любовь, смерть и роботы», отзыв . «Отпетые мошенницы», отзыв . «Война Анны», рецензия . «Миллиард», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Мстители 4: Финал", "Война Анны", "Отпетые мошенницы", "Братство", "Коридор бессмертия", "Маугли дикой планеты", "В метре друг от друга", "Большое путешествие"
Новинки кино 2019: "Джон Уик 3", "Покемон. Детектив Пикачу", "Аладдин", "Гори, гори ясно", "Годзилла 2: Король монстров", "Тайная жизнь домашних животных 2", "Люди Икс: Тёмный Феникс", "Рокетмен", "Люди в чёрном: Интернэшнл"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   