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Оскар 2019 : фото церемонии

Люди Икс: Тёмный Феникс | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Люди-Икс

Трейлер 2 New :: 28.02.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Люди Икс: Тёмный Феникс
Оригинальное название: X-Men: Dark Phoenix
Прокат в России фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс": 6 июня 2019 года
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О фильме "Люди Икс: Тёмный Феникс":

Джин Грей обретает суперспособности, которые меняют её и превращают в Тёмного Феникса.

Режиссёр: Саймон Кинберг. В ролях: Софи Тёрнер, Дженнифер Лоуренс, Джеймс Макавой, Николас Холт, Майкл Фассбендер, Оливия Манн, Джессика Честейн.

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Люди Икс: Тёмный Феникс:

Люди Икс: Тёмный Феникс
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 9
трейлеры: 4

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