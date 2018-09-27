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Люди Икс: Тёмный Феникс | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Люди-Икс

Трейлер New :: 27.09.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Люди Икс: Тёмный Феникс
Оригинальное название: X-Men: Dark Phoenix
Прокат в России фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс": 14 февраля 2019 года
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» Франчайзы » Люди Икс
О фильме "Люди Икс: Тёмный Феникс":

Джин Грей обретает суперспособности, которые меняют её и превращают в Тёмного Феникса.

Режиссёр: Саймон Кинберг. В ролях: Софи Тёрнер, Дженнифер Лоуренс, Джеймс Макавой, Николас Холт, Майкл Фассбендер, Оливия Манн, Джессика Честейн.

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Люди Икс: Тёмный Феникс:

Люди Икс: Тёмный Феникс
кадры из фильма: 6
трейлеры: 2

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