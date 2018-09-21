|
Ральф против интернета, Ральф 2 / Ральф 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 21.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Ральф против интернета
Оригинальное название: Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
Прокат в России фильма "Ральф против интернета": 22 ноября 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Анимация » Компьютерная
О фильме "Ральф против интернета":
Спустя шесть лет после событий первого фильма Ральф и Ванилопа выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять просторы интернета. Роли озвучили: Келли Макдональд, Кристен Белл, Мэнди Мур, Тараджи П. Хенсон и другие.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Ральф против интернета, Ральф 2:
Галерея: Кинофестиваль в Торонто 2018
Хищник: Хищник и ещё хищнее
Первая реформатская церковь: Конец света
Третья волна зомби: Лекарство от зомби
Великий уравнитель 2: Утраченное время
20 сентября, четверг
19 сентября, среда
|
|
|
|
|
«Хищник», отзыв «Великий уравнитель 2», рецензия Торонто-2018, фоторепортаж «Гоголь 3», рецензия Венеция-2018, фото «Третья волна зомби», отзыв «Как женить холостяка», отзыв «Днюха!», рецензия «Отель Артемида», отзыв «Альфа», отзыв «Проповедник», 3 сезон, отзыв «Тёмные отражения», рецензия «Первая реформатская церковь», отзыв