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Ральф против интернета | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Тизер-трейлер New :: 01.03.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Ральф против интернета
Оригинальное название: Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
Прокат в России фильма "Ральф против интернета": 22 ноября 2018 года
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О фильме "Ральф против интернета":
Спустя шесть лет после событий первого фильма Ральф и Ванилопа выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять просторы интернета. Роли озвучили: Келли Макдональд, Кристен Белл, Мэнди Мур, Тараджи П. Хенсон и другие.
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