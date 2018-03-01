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Ральф против интернета | Трейлеры

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Русский тизер-трейлер New :: 01.03.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Ральф против интернета
Оригинальное название: Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
Прокат в России фильма "Ральф против интернета": 22 ноября 2018 года
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О фильме "Ральф против интернета":

Спустя шесть лет после событий первого фильма Ральф и Ванилопа выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять просторы интернета. Роли озвучили: Келли Макдональд, Кристен Белл, Мэнди Мур, Тараджи П. Хенсон и другие.

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Ральф против интернета:

Ральф против интернета
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

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