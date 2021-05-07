Название фильма: Гнев человеческий

Оригинальное название: Wrath of Man

О фильме "Гнев человеческий":

Джейсон Стэйтам в боевике Гая Ритчи. Главный герой внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии ограблений, которые виновны в смерти его сына. Перед нами римейк французского боевика «Инкассатор».