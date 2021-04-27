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Гнев человеческий | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 20 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Дублированные отрывки New :: 27.04.21
Название фильма: Гнев человеческий
Оригинальное название: Wrath of Man
Прокат в России фильма "Гнев человеческий": 22 апреля 2021 года
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О фильме "Гнев человеческий":
Джейсон Стэйтам в боевике Гая Ритчи. Главный герой внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии ограблений, которые виновны в смерти его сына. Перед нами римейк французского боевика «Инкассатор».
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