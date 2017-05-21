Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...

Universal Pictures пытается договориться с Дэвидом Эйером занять место режиссёра римейка культовой картины Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом»...

Том Харди подписал контракт с кинокомпанией Sony Pictures на главную роль Эдди Брока в кинокомиксе «Веном»...

Сандра Буллок подписалась на ведущую роль в остросюжетном экшн-триллере «Грузовик с наличностью». Режиссёр картины — Джозеф Владика...

Шон Леви возглавит съёмки научно-фантастической драмы «Падение», а также выступит продюсером через свою компанию 21 Laps совместно с компанией Стивена Спилберга Amblin...