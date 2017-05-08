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Чудо-женщина | Трейлеры
Трейлер 4 New :: 08.05.17 ссылка на ролик
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Рецензия » Двое против ветра Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Чудо-женщина
Оригинальное название: Wonder Woman
Прокат в России фильма "Чудо-женщина": 1 июня 2017 года
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О фильме "Чудо-женщина":
Принцесса амазонок попадает в мир людей и становится величайшим воином.
В главных ролях: Гал Гадот, Крис Пайн, Робин Райт, Дэвид Тьюлис.
Режиссёр: Пэтти Дженкинс. Продюсеры: Зак Снайдер, Дебора Снайдер.
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