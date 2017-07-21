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Мир, полный чудес | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 21.07.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Мир, полный чудес
Оригинальное название: Wonderstruck
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» Голливуд » Детское и семейное кино
        ... » Экранизации
О фильме "Мир, полный чудес":

История мальчика и девочки, которые живут в разных эпохах, но не могут смириться с окружающим миром.

Режиссёр: Тодд Хейнс.

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Мир, полный чудес:

Мир, полный чудес
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 1

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