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О фильме "Женщины против мужчин 2: Крымские каникулы":

Продолжение отечественной сексисткой комедии, на этот раз главгерой после развода отправляется в отпуск с двумя приятелями. И встречает там бывшую «жену-красавицу» с двумя подругами.