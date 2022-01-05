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Женщина в доме напротив девушки в окне | Трейлеры
о сериале: кадры | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 05.01.22
Название сериала: Женщина в доме напротив девушки в окне
Оригинальное название: Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window
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О сериале "Женщина в доме напротив девушки в окне":
Кристен Белл в мини-сериале «Нетфликс» сильно по мотивам сюжета, экранизированного в фильме «Женщина в окне». Тоже комедийно-детективный триллер вокруг сидящей на лекарствах и алкоголе героини, которая не очень понимает, что вокруг реально, а что нет.
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Женщина в доме напротив девушки в окне, Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window
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