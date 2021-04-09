Название фильма: Женщина в окне

Оригинальное название: Woman in the Window

О фильме "Женщина в окне":

Эми Адамс, Джулианна Мур, Гари Олдман в герметическом детективе Джо Райта о главной героине, которая не может выходить из дома и стала свидетелем преступления в доме напротив.