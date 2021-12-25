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Ведьмак | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [4]

Ролик о съёмках 4, сезон 2 New :: 25.12.21

С русскими титрами

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Все ролики сериала "Ведьмак" (24, из них 4 новых)
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Рецензия » 2 сезон. Гори, гори Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензия » Хммм Гоша БЕРЛИНСКИЙ

 
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Название сериала: Ведьмак
Оригинальное название: Witcher
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Ведьмак":

Генри Кэвилл в сериале Netflix по фэнтези-вселенной Анджея Сапковского.

Отзыв на первый сезон.

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Ведьмак:

Ведьмак
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 14
трейлеры: 24

Рецензии и обзоры

Ведьмак: 2 сезон. Гори, гори

Из Кэвилла получился замечательный Геральт. Кажется, он стал ещё аутентичнее. Кэвилл — последний бастион этого сериала, и конечно, фанаты будут смотреть дальше, даже проклиная всё, пока не испортился образ Геральта

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Фильм, столь же хороший, сколько ненужный. Это результат стечения грустных обстоятельств и вывод из не менее грустных ошибок
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