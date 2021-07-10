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Ведьмак | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [7]

Русский тизер-трейлер New :: 10.07.21


Все ролики сериала "Ведьмак" (15, из них 4 новых)

 
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Название сериала: Ведьмак
Оригинальное название: Witcher
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Ведьмак":

Генри Кэвилл в сериале Netflix по фэнтези-вселенной Анджея Сапковского.

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Ведьмак:

Ведьмак
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 14
трейлеры: 15

Рецензии и обзоры

Чёрная вдова: Сёстры по абьюзу

Повзрослевшие члены разбитой и ненормальной семьи через драки и угрозы воссоединяются спустя много лет плюс сюжет про месть бордельных девочек своему старому сутенёру-абъюзеру

Война будущего: Провести неделю с дочей
Не столько игры тянутся к фильмам, сколько сценаристы, выросшие на этих играх, вместо нормального кино уже ничего другого писать не умеют

Без резких движений: Карбоновый след
Только на финальных титрах мы окончательно понимаем, что это на самом деле было. Содерберг снова снял фильм-объяснялку

Ледяной драйв: Форсаж на льду
Дальнобои показывают мастер-класс аварийного вождения по льду Чудского озера, после чего всех спасают

Мейр из Исттауна: Убийства нашего городка
Какая бы жесть ни происходила, тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте
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9 июля, пятница

Малышка, Sweet Girl new
постеров: 1, кадров: 3
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Семейка Аддамс: Горящий тур, Addams Family 2 new
постеров: 11, кадров: 1
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