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Ветреная река | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 4 | постеры: 3 | в ролях
Трейлер 2 New :: 18.07.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Ветреная река
Оригинальное название: Wind River
Прокат в России фильма "Ветреная река": 3 августа 2017 года
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О фильме "Ветреная река":
Агент ФБР приезжает расследовать убийство в индейской резервации.
В ролях: Джереми Реннер, Элизабет Олсен, Джон Бернталь.
Автор сценария и режиссёр: Тейлор Шеридан.
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