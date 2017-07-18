Умер режиссёр Джордж Ромеро На 78-м году жизни скончался отец жанра зомбо-триллера, автор «Ночи живых мертвецов» режиссёр Джордж Ромеро...

Ранее не ходил в кинотеатр на произведения франшизы, а в этот раз что-то меня подвигло. Ну, ни разу не пожалел... далее