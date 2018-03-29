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Винчестер. Дом, который построили призраки | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 8 | постеры: 2 | в ролях
Дублированный отрывок 2 New :: 29.03.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Винчестер. Дом, который построили призраки
Оригинальное название: Winchester: The House that Ghosts Built
Прокат в России фильма "Винчестер. Дом, который построили призраки": 5 апреля 2018 года
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О фильме "Винчестер. Дом, который построили призраки":
Хелен Миррен в триллере Питера и Майкла Спирига про эксцентричную наследницу оружейной компании, которая считает, что её преследуют души людей, убитых винтовкой Винчестера, и строит для них ловушку в своём огромном семиэтажном особняке.
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