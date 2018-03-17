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Название фильма: Винчестер. Дом, который построили призраки

Оригинальное название: Winchester: The House that Ghosts Built

О фильме "Винчестер. Дом, который построили призраки":

Хелен Миррен в триллере Питера и Майкла Спирига про эксцентричную наследницу оружейной компании, которая считает, что её преследуют души людей, убитых винтовкой Винчестера, и строит для них ловушку в своём огромном семиэтажном особняке.