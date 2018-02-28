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Винчестер. Дом, который построили призраки | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 28.02.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Винчестер. Дом, который построили призраки
Оригинальное название: Winchester: The House that Ghosts Built
Прокат в России фильма "Винчестер. Дом, который построили призраки": 5 апреля 2018 года
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» Независимое кино » Триллеры и хорроры
О фильме "Винчестер. Дом, который построили призраки":

Хелен Миррен в триллере Питера и Майкла Спирига про эксцентричную наследницу оружейной компании, которая считает, что её преследуют души людей, убитых винтовкой Винчестера, и строит для них ловушку в своём огромном семиэтажном особняке.

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Винчестер. Дом, который построили призраки:

Винчестер. Дом, который построили призраки
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 4

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