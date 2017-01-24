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Название фильма: Уилсон

Оригинальное название: Wilson

О фильме "Уилсон":

Одинокий, нервозный и очень честный Уилсон восстанавливает связь с бывшей женой, узнав о том, что у него есть взрослая дочь.

В ролях: Вуди Харрельсон, Лора Дерн.