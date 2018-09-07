|
Дикая жизнь | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 07.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Дикая жизнь
Оригинальное название: Wildlife
Прокат в России фильма "Дикая жизнь": 18 октября 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
О фильме "Дикая жизнь":
Драма про развод родителей с точки зрения их сына, дебютная режиссёрская работа Пола Дано. По роману Ричарда Форда.
В ролях: Джейк Гилленхааль, Кэри Маллиган.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Дикая жизнь:
Проповедник: Оскорбляя верующих
Великий уравнитель 2: Утраченное время
Тёмные отражения: Идущие и не такие
Галерея: Кинофестиваль в Торонто 2018
Галерея: Венецианский кинофестиваль 2018
7 сентября, пятница
6 сентября, четверг
|
|
|
|
|
Венеция-2018, фото «Великий уравнитель 2», рецензия «Тёмные отражения», рецензия Торонто-2018, фоторепортаж «Проповедник», 3 сезон, отзыв «Мег: Монстр глубины», отзыв «Как женить холостяка», отзыв «Днюха!», рецензия «Отель "Артемида"», отзыв «Альфа», отзыв «Гоголь. Страшная месть», рецензия «Апгрейд», отзыв «Как женить холостяка», отзыв